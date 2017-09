Osama Vinladen in Peruviaans nationaal elftal

De Peruviaanse voetbalbond heeft de selectie bekendgemaakt voor het Zuid-Amerikaans kampioenschap onder 15. Daar staat één opvallende naam bij: Osama Vinladen Jimenez Lopez.

De naam lijkt uiteraard bijzonder veel op die van de bebaarde Bin Laden, onder meer het brein achter de aanslagen van 11 september 2001. Opvallend genoeg lijkt de jonge voetballer naar de terrorist vernoemd te zijn, maar zelf is hij er nooit blij mee geweest. Vinladen vertelt tegenover lokale media dat zijn vader altijd heeft geweigerd om uitleg te geven over de naam, terwijl hij thuis voetballen nooit leuk vond.

Zijn leeftijdsgenoten lachen hem vaak uit om de naam, wat de jongen ertoe bewogen heeft nu al een verstandig besluit te nemen: na zijn 18e verjaardag zal hij zijn naam wijzigen. "In het begin zat ik er ook wel mee dat ik uitgelachen werd, nu leg ik het naast me neer en voel ik me gewoon normaal", zegt hij.

Peru U15 have revealed their latest squad, which notably includes the presence of Osama Vinladen. He, BTW, intends to change his name at 18. pic.twitter.com/jlLckr6V7v