Hockeysters Den Bosch en Amsterdam fier aan kop Redactie 30-09-2017 00:40

In de vierde speelronde van de Hoofdklasse hebben de hockeysters van Kampong hun eerste winstpartij te pakken. Tegen promovendus Huizen werd het 0-4. Den Bosch en Amsterdam wonnen ook allebei, waardoor ze nog altijd zonder puntverlies samen aan kop gaan.

Nijmegen – Bloemendaal 1-2 (1-1)

Promovendus Nijmegen kon even hopen op een eerste punt in de Hoofdklasse. Bloemendaal kwam op voorsprong, maar nadat Michelle Simons scoorde voor de thuisploeg bleef het lang 1-1. Pilar Romang, overgekomen van MOP, zorgde ervoor dat de Mussen toch met drie punten naar huis gingen.

'6 Kiki Rozemeijer 0-1

'14 Michelle Simons 1-1

'40 Pilar Romang 1-2

Laren – SCHC 2-0 (1-0)

Een opsteker voor Laren. De ploeg won thuis, door doelpunten van Maxime Kerstholt en Lisa Gerritsen, van SCHC. Kerstholt scoorde tot nu toe in elke Hoofdklasse-wedstrijd dit seizoen. Door de winst deelt Laren, samen met Hurley, de derde positie op de ranglijst.

'20 Maxime Kerstholt 1-0

'45 Lisa Gerritsen 2-0

Huizen – Kampong 0-4 (0-2)

De eerste driepunter voor Kampong is binnen. Na een matige seizoensstart was het raak tegen promovendus Huizen. Na zes minuten spelen bracht de Engelse international Sophie Bray de Utrechters op voorsprong. Die werd gestaag uitgebreid, waardoor er uiteindelijk 0-4 op het Huizense scorebord stond.

'6 Sophie Bray 0-1

'16 Lisette Korink 0-2

'52 Maria Lopez 0-3 (sc)

'57 Lisette Korink 0-4 (sc)

Hurley – Groningen 1-0 (0-0)

Het duel tussen Hurley en Groningen bleef lang doelpuntloos. Laura van Heugten redde de drie punten voor de thuisploeg, door in de 63ste minuut te scoren. Nog geen minuut later kreeg Renske Siersema haar tweede gele kaart van de wedstrijd, waardoor Hurley de wedstrijd met tien man moest uithockeyen. De ploeg trok echter toch de winst over de streep.

'63 Laura van Heugten 1-0 (sc)

hdm – Den Bosch 0-3 (0-3)

Een doelpuntrijke eerste helft was genoeg voor Den Bosch om hdm te verslaan. Marlies Verbruggen opende de score net na het eerste kwart, waarna Ireen van den Assem zorgde voor de 0-2 en 0-3. Eerst een strafcorner, vervolgens een strafbal. Door de winst is Den Bosch nog altijd zonder puntverlies, en gaat het samen met Amsterdam aan de leiding in de Hoofdklasse Dames.

'18 Marlies Verbruggen 0-1

'27 Ireen van den Assem 0-2 (sc)

'31 Ireen van den Assem 0-3 (sb)

Oranje-Rood – Amsterdam 1-2 (0-1)

Amsterdam kwam al in de tweede minuut op voorsprong tegen Oranje-Rood via Anouk Lambers. Maria Verschoor breidde de score vervolgens uit. Yibbi Jansen kon uit een strafcorner nog iets terug doen, maar verder kwam Oranje-Rood, op eigen veld, niet.

'2 Anouk Lambers 0-1

'45 Maria Verschoor 0-2

'68 Yibbi Jansen 1-2 (sc)