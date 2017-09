Schalke en Leverkusen delen de punten, fraaie goal Goretzka heywoodu 30-09-2017 00:21 print

In de Bundesliga hebben Schalke 04 en Bayer Leverkusen elkaar in de Veltins Arena in evenwicht gehouden. Het duel eindigde in een 1-1 gelijkspel en voor beide ploegen was dat niet echt nuttig.

Leon Goretzka opende de score na een dik half uur, door een vrije trap heerlijk binnen te knallen. Leverkusen kwam na een goed uur spelen echter weer op gelijke hoogte, dankzij invaller Leon Bailey.

Na zeven speelronden staat Schalke zo op tien punten, twee meer dan Leverkusen. Beide ploegen schommelen vooralsnog rond de tiende plek in de Bundesliga.