Monaco laat koppositie in Ligue 1 liggen

AS Monaco heeft de kans om de koppositie in de Ligue 1 in elk geval kortstondig van Paris Saint-Germain over te nemen laten liggen. De Monegasken waren in eigen huis niet goed genoeg om Montpellier te bedwingen: 1-1.

Montpellier was vorige week tegen PSG ook al stug (0-0) en in Monaco kregen ze zelfs de betere kansen. Toch opende Radamel Falcao - uiteraard - de score, kort voor rust. De Colombiaan kan dit seizoen nauwelijks missen: het was zijn dertiende doelpoging in de Ligue 1, waarvan hij er welgeteld één niet in een goal om wist te zetten.

Feest was er echter niet voor de thuisploeg, want Monaco wist het niet af te maken en dat werd afgestraft. Souleymane Camara maakte in blessuretijd de gelijkmaker en bracht Montpellier een verdiend punt.