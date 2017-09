Cel geëist voor aanslag op Somalisch gezin

Cel geŽist voor aanslag op Somalisch gezin Redactie 29-09-2017 23:41 print

Tegen een 22-jarige man uit Pannerden is vijf jaar cel geëist. Hij zou in december 2015 met een vuurwerkbom een aanslag hebben gepleegd op de woning van een Somalisch gezin in zijn woonplaats. Door de ontploffing van de vuurwerkbom raakte de woning in de Gelderse plaats zwaar beschadigd.

De vuurwerkbom was op het raam naast de voordeur geplakt en aangestoken. Op de buitendeur en de ruit van de garage waren pamfletten aangebracht met een foto van PVV-leider Geert Wilders, met daaronder de tekst: "Blank is beter. Eigen volk eerst! Allochtonen moeten weg hier! Dit is pas het begin!"



