Basketballers Donar spelen gelijk in Champions League-kwalificatie

De basketballers van Donar hebben in de derde en laatste kwalificatieronde van de Champions League in eigen huis gelijkgespeeld tegen Estudiantes, de nummer elf van de Spaanse competitie van vorig jaar.

Het duel ging vrijwel constant gelijk op, wat in de 41-40 ruststand te zien was. In het derde kwart voerden de Groningers zowaar even de boventoon, wat ze bij 56-48 zelfs de ruimste voorsprong van de wedstrijd opleverde. Toch vocht Estudiantes zich terug en nadat Brandyn Curry met twaalf seconden op de klok een lay-up miste was het afgelopen: 76-76.

Maandag spelen de clubs in Madrid tegen elkaar, met als inzet een plekje in de Champions League-groep met onder meer het Duitse Bayreuth en het Griekse AEK Athene.