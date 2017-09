Marinier treinkaping ontkent geluidsopname

De commandant van de mariniers die in 1977 de treinkaping bij De Punt beëindigden, getuigde donderdag in een tegen de staat aangespannen zaak. Ondanks dat hij op een gegeven moment zijn stem herkende, ontkent hij wat er verder door de mariniers wordt gezegd. Dat meldt de Volkskrant.

De zaak is aangespannen door nabestaanden van de Molukse kapingsleider Max Papilaja (25) en de enige vrouwelijke kaper Hansina Uktolseja (21). Het draait allemaal om de vraag of het tweetal in een vuurgevecht werd gedood zoals de regering altijd volhield, of dat ze gewond en uitgeschakeld van dichtbij werden geëxecuteerd. Dat is tegen de regels.

De rechter liet tijdens de zitting de geluidsopname horen, waarop de commandant als marinier C5 anoniem getuigde dat hij degene was die "rustig" zei. Vervolgens las de rechter het delen van het transcript voor. "Schiet hem neer, die vent. Oké, mooi."

"Deze is dood? Ja, nu wel. Er wordt gelachen. Iemand zegt: rustig aan hè. Dan klinkt er een knal. Iemand zegt: stop. Daarna klinken twee knallen. Dan roept iemand: wapens op safe, wapens op de rug. Weer klinkt een knal. Kort daarna zegt iemand: ik heb ze allebei kapotgeschoten", vervolgt de rechter.

Volgens de commandant zijn die uitspraken echter "pertinent" niet gedaan in de trein. De rechter wijst hem er verbaasd op dat hij z'n eigen stem heeft herkend. Het gaat om een authentieke opname gemaakt door een collega, aldus de rechter. Maar de getuige houdt vol: zulke "fabelachtige" dingen zijn nooit gezegd.

Stikdonker

Bovendien spreekt de commandant een eerdere verklaring van marinier 5B tegen. Die had gezegd Papilaja met een automatisch geweersalvo binnen te hebben doodgeschoten nadat hij iets onder een deken zag bewegen. Maar volgens de commandant was er van buitenaf geschoten omdat de coupé met dekens behangen en stikdonker was. Andere mariniers hadden getuigd dat de ramen al waren stukgeschoten en het dus binnen licht was.

De kapingsleider kan volgens de autopsie helemaal niet van buitenaf zijn gedood, zegt de rechter. Papilaja zou door 9mm kogels van dichtbij zijn getroffen, binnen in de trein. Hoe is dat dan te verklaren met de getuigenis van de commandant dat de kapingsleider werd getroffen toen de deuren nog dicht waren? "Geen idee", is het antwoord.

Tenslotte vraagt de advocaat van de nabestaanden waarom de mariniers na het binnengaan van de trein meteen op de wc-deur schoten. Dat was volgens de commandant omdat uit informatie was gebleken dat de passagiers niet in dat deel van de trein kwamen.

"'Onzin!", roept een van de voormalige gijzelaars vanaf de publiekstribune. Volgens hem zat er tien minuten eerder nog een gijzelaar op het toilet.

De rechtszaak duurt voort.