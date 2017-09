Marokkanen martelen homo

Om een of andere reden is het aan de aandacht van het Parool en andere media (op de Volkskrant na dan) ontsnapt: in de nacht van dinsdag op woensdag is een 38-jarige homo mishandeld en in een vijver gegooid door een groep Marokkaanse jongeren in het Rembrandtpark te Amsterdam.

"We waren samen bij mijn moeder om te eten. Ik ging eerder naar huis", vertelt Jeroen Bulterman, de partner van slachtoffer Alexander . "Mijn partner, Alexander, bleef wat langer en toen hij omstreeks half één naar huis wandelde, werd hij aangevallen door 3 Marokkaanse jongeren die hem tegen de grond werkten".

Alexander werd het park ingetrokken, waarna hem de kleren van het lijf werden gerukt. Daarna werd hij in een vijver gegooid. Helaas voor Alexander was de Islamitische homohaat nog niet gestild met deze daad: de jongeren vonden het nodig om het slachtoffer te bekogelen met alles dat ze maar te pakken kregen. Ondanks dat het pikkedonker was, lukte het Alexander de voorwerpen te ontwijken. Het stel beschouwt het als een wonder dat het niet erger afgelopen is.

Alexander is mentaal ingestort. Volgens hem spraken de daders Arabisch. Hij had de indruk dat de jongens het ergste met hem voor hadden.

Na ongeveer twee uur vol met pesterijtjes richting de nog steeds in het water liggende Alexander, arriveerde er een auto met groot licht. Dit was genoeg om de Marokkaanse helden op de vlucht te doen slaan.

Het verhaal van de twee wordt bevestigd door de Amsterdamse politie. "Het is een laffe daad en we starten een diepgaand onderzoek. We moeten weten welke reden er achter deze zieke mishandeling zit en nakijken of er sprake is van discriminatie of haat. Misschien zijn er meer mensen die iets gelijkaardig hebben meegemaakt en geen aangifte durven doen", aldus Sita Koenders, de woordvoerster van de politie.