Met maar een game gespeeld heeft Aranxta Rus de finale bereikt van het ITF-toernooi in het Thaise Hua Hin. In de halve eindstrijd had ze de eerste game van de Belgische Tamaryn Hendler gewonnen, toen deze opgaf.

In de finale moet de als eerste geplaatste Rus het nu opnemen tegen de nummer twee van de plaatsingslijst, de Amerikaanse Jacqueline Cako. Cako was in de andere halve finale Pranjala Yadlapalli met 6-4 en 6-1 de baas.