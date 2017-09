Regisseur gevonden voor Coming To America 2 dekatophetspek 29-09-2017 01:48 print

Zo'n 29 jaar na het verschijnen van de film Coming To America van John Landis lijkt de komische film nu eindelijk echt een vervolg te gaan krijgen. Paramount heeft namelijk bekend gemaakt dat Jonathan Levine de film zal gaan regisseren. Levine maakte eerder al naam als regisseur van onder meer 50/50 (2011), Warm Bodies (2013) en The Night Before (2015).

Het oorspronkelijke scenario van Coming To America 2 werd geschreven door Barry Blaustein en David Sheffield en zal voor de verfilming worden herschreven door Kenya Barris, die we ook kennen als de maker van de serie Blackish. Blaustein en Sheffield leverden destijds ook het script van de eerste Coming To America-film.

Naar alle verwachtingen zal Eddie Murphy wederom in de huid kruipen van Akeem van Zamunda, een Afrikaanse prins die naar Amerika is gekomen om daar een vrouw te vinden die niet met hem wil trouwen vanwege zijn afkomst of rijkdom.

Wanneer we Coming To America 2 op het witte doek kunnen verwachten is nog niet bekend.