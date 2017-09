Alonso: "2018 test voor chassis McLaren"

Formule 1-coureur Fernando Alonso weet dat 2018 het jaar van de waarheid wordt voor McLaren. Het team uit Woking verruilt Honda voor de motoren van Renault en dan zal duidelijk worden hoe goed het chassis daadwerkelijk is.

De relatie tussen McLaren en Honda verliep de afgelopen jaren slecht en McLaren stelt dat het MCL32-chassis dit jaar zeer goed is. Hoe goed weet niemand, zo liet Alonso aan Sky Sports weten. "Volgend jaar wordt daarom een goede test. Met dezelfde Renault-motor als Red Bull, zullen we de waarheid leren over of het McLaren-chassis zo goed is als gedacht, of niet."

Red Bull staat bekend om de goede chassis en ook het fabrieksteam Renault wil een stap voorwaarts zetten. McLaren moet daarom goed voor de dag komen, terwijl dat tot op heden minder eenvoudig was. "De afgelopen jaren waren we bovendien het enige Honda-team, wat vergelijken ook lastig maakt. De engineers doen natuurlijk wel allerlei simulaties, wat voor ons de reden is om te geloven dat we een goede auto hebben."

Of Alonso in 2018 voor McLaren zal rijden is nog niet duidelijk. De verwachting is dat de Spanjaard teamgenoot van Stoffel Vandoorne blijft, maar eerder dit jaar werd hij ook gelinkt aan andere raceklasses.