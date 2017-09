'Wildpoepen is net als borstvoeden voor transgender Mad Pooper' heywoodu 28-09-2017 23:30 print

Eerder in de maand schreven we over een wildpoepende hardloopster, die overal in het Amerikaanse Colorado Springs haar weinig plezante behoefte doet. Wie het nou is weet men nog steeds niet, maar er is wel iemand naar voren gekomen die zegt een woordvoerder van de Mad Pooper en haar familie te zijn.

De ongeïdentificeerde man kwam met een opmerkelijke verklaring voor het gedrag van de vrouw, die hij voor het gemak maar even Shirley noemt. De vrouw zou na een geslachtsoperatie hersenschade opgelopen hebben, met als gevolg dat ze haar stoelgang niet langer onder controle kan houden. Volgens de woordvoerder is het daarom Shirley's volste recht om haar darminhoud op straat te plempen wanneer dat nodig is, 'net zoals een moeder publiekelijk borstvoeding mag geven'.

De lokale bevolking heeft schijt aan de verklaring, zij willen gewoon een einde aan de hopen stront in hun tuinen en het gepoep op de stoep. Ook een lokale advocaat is van mening dat de 'woordvoerder' maar wat lult. "In iemand's tuin een dampende drol draaien is zeker niet iets wat volgens de grondwet beschermd is. Sterker nog, het is illegaal", aldus Jeremy Loew. Met een beetje pech zou de vrouw, wanneer ze gepakt wordt, opgenomen kunnen worden in het register voor zedendelinquenten.

Dat het wildpoepen van de vrouw net als borstvoeden is schiet bewoonsters ook wat in het verkeerde keelgat. "Bij borstvoeden zorg je voor iemand, je voedt je kind, maar in iemand's tuin schijten is louter schadelijk", zegt ene Julie Teffetteller. "Ik heb al mijn vier kinderen aan de borst gevoed en deze vergelijking slaat gewoon helemaal nergens op", spreekt Shirley Thevenot, vermoedelijk niet dé Shirley.

De politie in Colorado Springs weet nog altijd niet wie de vrouw is, maar advocaat Loew verwacht wel dat het na het online zetten van de - inmiddels verwijderde - video van de 'woordvoerder' niet lang meer zal duren. "Dit was geen slimme zet van de familie, als hij hen inderdaad vertegenwoordigt. Ze zullen haar nu zeker vinden."