Kanye West schopt draagmoeder met kind Redactie 28-09-2017 22:45 print

Kim Kardashian heeft de komst van een derde kind voor haar en haar man Kanye West bevestigd. In de trailer van het komende veertiende seizoen van Keeping Up with the Kardashians beaamt de realityster dat ze een derde kindje verwachten, ditmaal via een draagmoeder.

In de trailer is te zien hoe Kim en haar zus Khloé aan het facetimen zijn. "Wat gebeurt er altijd als ik zeg 'Raad eens"', vraagt Kim aan Khloé. "Dan ben jij of iemand anders zwanger", reageert Khloé aan de andere kant van de lijn. "We krijgen een baby", roept Kim dan.

Het stel heeft al twee kinderen, vierjarige dochter North en zoon Saint, die in december twee wordt. Kim heeft eerder in de realityserie Keeping Up With The Kardashians verteld dat zij en Kanye graag een derde spruit zouden willen. Wegens complicaties bij haar eerste twee zwangerschappen raden artsen haar af een derde kind te dragen.

In de teaser wordt niet gesproken over de zwangerschapen van Kylie Jenner en Khloé Kardashian. Ingewijden bevestigden woensdag tegenover People dat de 33-jarige realityster Khloé drie maanden zwanger is van haar vriend, basketballer Tristan Thompson. Kylie Jenner zou al vijf maanden in verwachting zijn van haar vriend Travis Scott.



Kanye West schopt draagmoeder met kind (Foto: BuzzE)