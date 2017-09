Twee tieners zijn in Maleisië aangeklaagd wegens moord in verband met een brand in een islamitische kostschool in Kuala Lumpur. Door de brand op 14 september kwamen 23 mensen, overwegend jongens, om het leven.

De slachtoffers lagen te slapen op de bovenste etage van het drie verdiepingen tellende gebouw. Omdat voor de meeste ramen tralies zaten, konden ze niet naar buiten springen.

De vermoedelijke brandstichters zijn jongens uit de buurt die ruzie hadden gehad met leerlingen van de school. De verdachten maakten deel uit van een groep van zes, die op één na allemaal nog minderjarig zijn. Alle zes hadden marihuana en methamfetamine gebruikt, aldus de openbaar aanklager.



Jongens aangeklaagd na brandstichting school (Foto: ANP)