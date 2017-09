Ivo Niehe mikt op miljoen kijkers Redactie 28-09-2017 08:23 print

Ivo Niehe hoopt vrijdag minstens een miljoen kijkers te trekken met de speciale editie van zijn TV Show rond het Gala van de Gouden Kalveren. "Dan ben ik tevreden", zegt de presentator in het AD.

Dit jaar is het gala niet meer rechtstreeks te volgen op televisie. Alleen de uitreiking van de belangrijkste Gouden Kalveren is te zien in de TV Show. "In het programma gaan we drie keer live schakelen naar de Schouwburg in Utrecht voor de Kalveren in de categorieën Beste Acteur, Beste Actrice en Beste Film. De rest van de uitzending bestaat uit eerder opgenomen interviews", aldus Niehe.

Zelf moest Niehe zich nog behoorlijk verdiepen in de Nederlandse filmwereld. De presentator had zelfs nog nooit een uitreiking van de Gouden Kalveren gezien. "Nee, ik was er nooit op gespitst. De Nederlandse film behoorde niet tot mijn wereld. Dergelijke lange parades van onbekende winnaars zijn bovendien niet bepaald een publiekstrekker", vindt hij. "De belangstelling voor deze shows loopt enorm terug. De uitreiking van de Emmy's scoorde dit jaar in Amerika de slechtste kijkcijfers aller tijden."

Met de speciale editie van de TV Show moet Niehe de kijkcijfers eigenhandig weer omhoog krijgen. "Als het een bevredigend resultaat oplevert, wil ik het best nog een aantal keren doen."



Ivo Niehe mikt op miljoen kijkers (Foto: BuzzE)