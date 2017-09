Veel ondernemers in de recreatieve en toeristische sector op de Veluwe, in Overijssel, Friesland en Flevoland verwachten dat het nieuwe Lelystad Airport een negatief effect zal hebben op de omzet. Dat blijkt uit een enquête van Recron, de belangenbehartiger van bedrijven in de toeristische en recreatieve sector.

Lelystad Airport gaat uitbreiden en moet vanaf 2019 vakantievluchten van Schiphol gaan overnemen. In totaal 70 procent van de ondervraagden geeft aan negatieve gevolgen te verwachten van de geluidshinder. Niet alleen de omzet zal sterk afnemen, ook het verlies van arbeidsplaatsen zal groot zijn, denken ze.

De ondernemers zien de unieke kwaliteiten van hun camping, hotel of ander vakantiebedrijf in gevaar komen. Rust wordt door de ondervraagden als meest cruciale waarde voor het bedrijf en hun gasten beschouwd, gevolgd door natuur en schone lucht. Deze kernwaarden worden sterk aangetast, vrezen ze.

In totaal deden 135 bedrijven aan de enquête mee.



'Omzet en banen kwijt door Lelystad Airport' (Foto: ANP)