Vrouwen vier-zonder naar finale WK roeien

Op de vierde dag van de WK roeien in Florida heeft de Nederlandse roeiploeg prima gepresteerd. Van de vijf boten die donderdag in actie kwamen bereikte ze allemaal de volgende ronde. Vier boten zouden de halve finale halen, terwijl de vier-zonder-stuurvrouw bij de vrouwen de finale wist te behalen.

Monica Lanz, Aletta Jorritsma, José van Veen en Lies Rustenburg, die voor Nederland in de boot zaten voor de vier-zonder-stuurvrouw, werden tweede achter Amerika in hun herkansing. Dat was voldoende voor een plaats in de A-finale op de nieuwe olympische discipline.

Zowel bij de heren als de dames haalden de skiff en de dubbeltwee de halve finales. In de skiff bij de mannen werd Stefan Broenink tweede in zijn kwartfinale, dat was voldoende voor een plek in de halve finale. Ook skiffeuse Lisa Scheenaard wist zich te plaatsen voor de volgende ronde. Ze won haar race in de herkansingen wat goed was voor een plaats in de halve finale.

Marloes Oldenburg en Roos de Jong haalden in hun dubbeltwee de halve eindstrijd met een zege in de herkansingen. De Nederlandse boot bleven de dames uit Zweden voor. Bram Schwarz en Niki van Sprang zouden zich ook plaatsen voor de halve finales. De Nederlanders eindigden als tweede met slechts 0,38 voorsprong op de Canadese boot. Dat was net voldoende voor een plaats in de halve finale.