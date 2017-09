'Psychopaten houden van Eminem'

Mensen die bij het woordje psychopaat moeten denken aan een Hannibal Lecter-achtig figuur die op zijn dooie gemak naar Ballade no. 1 in G-mineur van Chopin zit te luisteren, komt bedrogen uit. Een voorlopig onderzoek lijkt te laten zien dat de muzieksmaak van personen die elk gevoel voor empathie missen, niet moet worden gezocht in overschatte en zwaar gesubsidieerde muziek van 200 jaar geleden. Zij staan meer open voor de wanordelijke woordenbrij op een wellicht enigszins bijpassend deuntje dat wij 'rap' plegen te noemen.

Luister je graag naar de puberale taal van Eminem? Dan is er een gerede kans dat je een psychopaat bent, als we tenminste de onderzoeksresultaten van de Universiteit van New York mogen geloven. New York is een stad in de Verenigde Staten, een land waar psychopaten president kunnen worden.

De onderzoekers lieten tweehonderd proefkonijnen een persoonlijkheidstest doen, om ze vervolgens te laten luisteren naar 260 verschillende nummers van allerlei uiteenlopende muzieksoorten. Hierbij dient de kanttekening gemaakt te worden dat Rap blijkbaar als een muzieksoort gezien wordt. Uit de 260 nummers werd een voorkeur gekoppeld per persoon en wat bleek? Proefpersonen die gek zijn van No Diggity van Blackstreet of Lose Yourself van Eminem scoren hoog op de psychopatentabel. Het lijkt erop dat een bepaalde voorkeur voor muziek kan worden gekoppeld aan een bepaalde persoonlijkheid. Iets dat liefhebbers van de betere Metal uiteraard al jaren wisten. Op Metalfestivals verschijnen namelijk vrijwel alleen maar ontzettend toffe mensen. Partypoopers zie je daar niet. Maar waar dit nog anekdotisch bewijs genoemd kan worden, zou je uit het onderzoek van de U van NY kunnen opmaken dat dit gevoel nog wel eens waar zou kunnen zijn.

Nu is een onderzoek onder 200 mensjes wat mager, vinden ook de heren en dames die bovengenoemde studie hebben opgezet. Maar een eerste indicatie lijkt er te zijn en het enthousiasme is gewekt. Gevolg; er volgt een groter, wat beter opgezet onderzoek om het verschijnsel wat beter te kunnen bekijken en om er eventueel conclusies eraan te verbinden. Zo zou je bijvoorbeeld in de toekomst aan iemands playlist kunnen zien of je met een psychopaat te maken heeft. Erg handig voor bijvoorbeeld datingssites.

We houden je op de hoogte.