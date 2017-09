FOK! Wat een weer:bewolking en regen

Worden de bladeren, geel en krom, kijk naar uw kachel om.

Vandaag & Morgen

Vanavond is het droog en is er aanvankelijk weinig bewolking. Van het zuidwesten uit neemt de bewolking vanavond en komende nacht bewolking geleidelijk toe. Aan het einde van de nacht kan er in het zuidwesten wat lichte regen vallen. In het noordoosten blijft het nog lange tijd onbewolkt en kan er nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur varieert van 9°C in het noordoosten tot 13°C in het zuidwesten. De oost- tot zuidoostenwind is zwak tot matig.

Morgen overdag is er vrij veel bewolking en af en toe kan er wat lichte regen vallen. In de middag breekt hier en daar de zon door maar is er ook een enkele bui mogelijk. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 17°C op de Wadden tot lokaal 21°C in het zuidoosten. De zuidoostelijke wind is matig, in het zuidwesten draait de wind in de middag naar een zuid(west)elijke richting. (Bron: KNMI)

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 07:35 Zon onder: 19:28 Zonkracht: 3/1



Blind_Guardian zette een mooie beverdam op de foto (Foto: Blind_Guardian)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar [email protected] onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!