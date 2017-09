LB: Liam Gallagher heet eigenlijk William Redactie 27-09-2017 20:14 print

Lekker belangrijk: Nieuws dat je niet wilt missen!

Liam Gallagher heeft op Twitter zijn volledige naam onthuld en dat zorgde voor een schokreactie bij veel van zijn fans.

William John Paul Gallagher is de volledige naam van het Oasis-kopstuk en dat hadden veel van zijn fans niet verwacht. "Ben ik de enige die niet wist dat hij eigenlijk William heette", vraagt een van zijn fans zich op Twitter af. De onthulling heeft in ieder geval twitteraar @nummawunstunnah flink van zijn stuk gebracht. "Zijn naam is William Gallagher en dat heeft mijn hele dag verziekt", laat hij zijn volgers weten.

William speelde overigens zijn single Greedy Soul in het Britse muziekprogramma Later... With Jools Holland. Geloof de pers niet als ze dat een wereldprimeur noemen want hij speelde het nummer eerder dit jaar al op Pinkpop, en de NTR zond het uit.



LB: Liam Gallagher onthult echte naam en single (Foto: BuzzE)