Games with Gold voor oktober bekend

Xbox-eigenaren met een Xbox Live Gold-abonnement kunnen iedere maand weer enkele games zonder extra kosten downloaden. De vier games voor oktober zijn zojuist bekendgemaakt.

Xbox One-spelers hoeven deze maand weinig actie te verwachten, maar kunnen wel genieten van een goed verhaal. Vanaf 1 oktober wordt Gone Home gratis beschikbaar gesteld. In deze first-person adventure zal de speler vooral de omgeving moeten verkennen, om erachter te komen wat er eerder heeft plaatsgevonden in je eigen huis. Vanaf 16 oktober kan The Turing Test worden gedownload, een first-person puzzel-platformer die vrij duidelijk geïnspireerd is door Portal. Zoals de naam al doet vermoeden, speelt ook hier een Artifical Intelligence een belangrijke rol.

Voor Xbox 360 wordt Rayman 3 HD vanaf 1 oktober aan de service toegevoegd. Later in de maand wordt ook Medal of Honor: Airborne beschikbaar. Uiteraard zijn beide games via backward compatibility ook speelbaar op Xbox One.