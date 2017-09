Zalm vraagt Tweede Kamer om nog even geduld Redactie 27-09-2017 15:48 print

De Tweede Kamer moet nog even wachten op uitsluitsel over de nieuwe begroting. GroenLinks had informateur Gerrit Zalm gevraagd om duidelijk te maken wat de coalitie in wording nog in de begroting wil veranderen, maar die vraagt om geduld tot er een regeerakkoord ligt.

GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg wilde van Zalm weten "op welke begrotingen voor 2018 nog grote veranderingen te verwachten zijn". De begroting is opgesteld door het demissionaire kabinet van VVD en PvdA, maar de vier partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet willen die ongetwijfeld nog naar hun hand zetten.

De Kamer zou volgende week beginnen met de behandeling van de begroting, maar wil daar nu mee wachten tot het nieuwe kabinet is aangetreden.



Zalm vraagt Tweede Kamer om nog even geduld (Foto: ANP)