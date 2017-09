Kremlin: wij doen niks fout op de Krim Redactie 27-09-2017 15:45 print

Rusland ontkent dat het zich schuldig maakt aan mensenrechtenschendingen op het geannexeerde Oekraïense schiereiland de Krim. Onderminister van Buitenlandse Zaken Gennadi Gatilov zei dat de beschuldigingen op niets gebaseerd zijn.

Een mensenrechtenrapport van de Verenigde Naties stelde dinsdag dat Rusland er ernstige schendingen van de mensenrechten pleegt. Er zouden mensen gedwongen worden de Russische nationaliteit aan te nemen, er zouden willekeurige arrestaties en martelingen zijn en gevangenen zouden naar elders in Rusland gedeporteerd worden.

Rusland eigende zich de Krim in 2014 toe tijdens de crisis in Oekraïne waar Russischtaligen in de verdrukking kwamen. Het schiereiland is sinds eind achttiende eeuw overwegend Russisch geweest. Er ligt een van de oudste en belangrijkste Russische marinehavens, Sebastopol. In 1954 besloot de toenmalige leider van de Sovjet-Unie, Nikita Chroesjtsjov, de Krim bij Oekraïne te voegen. Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 bleef de Krim bij Oekraïne.

Bijna 70 procent van de bevolking van 2,2 miljoen mensen is Russisch. De inlijving van de Krim door Rusland leidde in 2014 onder meer in Europa tot grote verontwaardiging en sancties tegen Rusland.



Kremlin: wij doen niks fout op de Krim (Foto: ANP)