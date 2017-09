Twee concertmedewerkers van zanger The Weeknd worden ervan beschuldigd na afloop van een concert een vrouwelijke fan van de zanger te hebben verkracht. De aanranding vond plaats na het optreden van The Weeknd in het Schottenstein Center in de stad Columbus in de staat Ohio, zo weet website TMZ op basis van plaatselijke politiebronnen.

De 27-jarige zanger was al vertrokken en twee medewerkers zouden zich op gewelddadige wijze hebben vergrepen aan een vrouwelijke fan. Volgens het politierapport zouden de verdachten hun handen, voeten en tanden hebben gebruikt als wapens om de vrouw te overmeesteren. Er zijn nog geen arrestaties uitgevoerd naar aanleiding van de aanklacht, de politie onderzoekt de zaak nog.

De twee mannen in kwestie zijn waarschijnlijk geen vaste medewerkers van The Weeknd.



'Vrouw verkracht door crew van The Weeknd' (Foto: BuzzE)