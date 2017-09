Linda de Mol: RTL is blijkbaar aan de beurt static 26-09-2017 22:58 print

Linda de Mol neemt de kritiek op de programma's en zenderleiding van RTL luchtig op. "Het is net alsof je soms een keer aan de beurt bent", zei de presentatrice in RTL Boulevard.

"SBS heeft ook jaren enorm veel kritiek gehad", aldus Linda, die ook de kritiek op Talpa en de publieke omroep zich nog wel kan herinneren. "De NPO gaat nu lekker, SBS zit een klein beetje in de lift. Nu is blijkbaar RTL even aan de beurt, zo zie ik het maar."

Linda is de kritiek ook wel een beetje gewend. "Ik heb bij Talpa gezeten, daar was de kritiek nog veel harder dan die momenteel op RTL is", zegt de presentatrice. Ze beaamt dat niet alles goed gaat bij RTL. "Maar ik vind ook niet alle kritiek terecht. Dat er geslapen wordt bijvoorbeeld. Bij RTL zijn ze zich er heel erg van bewust dat de tijden veranderen", aldus Linda. "Ze zijn wel degelijk heel erg met toekomst bezig."

Bij Boulevard werd voor het eerst gesproken over de commotie in de eigen stal. RTL reageerde dinsdag ook voor het eerst zelf. De zenderleiding wil nog niet op de zaken vooruit lopen. "Het nieuwe televisieseizoen is krap vier weken bezig. Ondanks dat iedereen ons graag tot uitspraken verleidt, is het echt te kort dag om de balans op te maken en conclusies te trekken", aldus RTL.



Linda de Mol: RTL is blijkbaar aan de beurt (Foto: BuzzE)