Niet knielende NFL-speler blijkt goudmijn voor club Floris_Stempel 26-09-2017 20:02 print

De shirtverkoop van Pittsburgh Steelers-speler Alejandro Villanueva is maandag tot enorme hoogten gestegen. American footballspeler Villanueva viel op, omdat hij zondag als enige speler van zijn team tijdens het spelen van het volkslied uit de kleedkamer kwam, terwijl de rest achterbleef in de kleedkamer.



Voormalig army ranger Villanueva (Bron: Youtube)

De boomlange speler stond eenzaam net buiten de tunnel met zijn hand op het hart, terwijl de rest van zijn team volgens afspraak in de kleedkamer achterbleef. Na deze actie behoort het shirt van Villanueva tot de meest verkochte artikelen in de NFL-winkel. De Steelers besloten zelfs een dameslijn voor hem te introduceren, een unicum voor een offensive linesman.

More on Steelers offensive lineman Alejandro Villanueva becoming the best selling jersey in the league https://t.co/6BLj5bU7J8 — Darren Rovell (@darrenrovell) September 25, 2017

'Ik geloof niet dat knielen een effectief protest is tegen een land die je alle mogelijkheden geeft en daarbovenop nog zestien miljoen dollar als salaris. En dat terwijl er zwarten in Afghanistan en Irak sterven voor minder dan twintigduizend dollar', aldus Villanueva in een eerder interview over de protesten.

Villanueva is een veteraan die sinds 2001 al driemaal in Afghanistan diende, voordat hij professioneel american football ging spelen. Hij speelt sinds 2014 voor de Steelers en verlengde onlangs zijn lucratieve contract voor vier jaar.

Teleurgestelde coach en snelle excuses Villanueva

De hoofdcoach van de Steelers, Mike Tomlin, klonk voor de wedstrijd verzoenend. 'Wij doen vandaag niet met het volkslied mee, niet om respectloos te zijn, maar om onzelf aan deze discussie te onttrekken. We willen niet dat spelers moeten kiezen in deze discussie, vandaar dat we onzelf niet zullen laten zien op het veld.'

Na afloop van de wedstrijd klonk Tomlin dan ook teleurgesteld over de actie van Villanueva. 'Zoals ik eerder zei wilde ik honderd procent deelname, we moeten ons niet laten verdelen. We moeten respectvol zijn, tegenover ons team, maar man, wat een verdeeldheid deze tijd.'

Villanueva was na de wedstrijd razendsnel met zijn, misschien wel voorgeschreven, excuses. 'Ik stond daar alleen, maar dat kwam omdat ik geen tijd had om andere spelers mee te vragen. Ik had alleen toestemming aan de leiding gevraagd. Ik heb er nu voor gezorgd dat coach Tomlin hier niet goed uitkwam en dat spijt me. Ook dat het team een slechte beurt maakt en ook dat spijt me. Ik wl mijn excuses hiervoor aanbieden.'

De 30-jarige voormalig militair was opmerkelijk schuldbewust. 'Onbewust heb ik een fout gemaakt en ik hoop dat het hele team begrijpt en accepteert dat het me spijt. De discussie die tegenwoordig gevoerd wordt zorgt voor verhitte reacties van fans en spelers en dat is erg oneerlijk tegenover iedereen in deze organisatie.'



Villanueva na de wedstrijd (Bron: Youtube)