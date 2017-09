Bryan Cranston naar verluidt in Uncharted-verfilming

Naar verluidt zal Bryan Cranston, bekend van zijn hoofdrol in de hitserie Breaking Bad, een belangrijke ondersteunende rol krijgen in een verfilming van de populaire Uncharted-games. De actiegames volgen de avonturen van Nathan Drake, die heel de wereld rond reist om oude mysteries te ontrafelen en schatten te zoeken. Drake wordt hierbij geholpen door vaderfiguur en mentor Sully.

De film zal de focus hebben op het leven van een jongere Nathan Drake, waarvoor Tom Holland (Spider-Man: Homecoming) al is gecast, en midden 2018 worden opgenomen. Het is mogelijk dat Cranston de rol van Sully op zich zal nemen, maar waarschijnlijker is dat de ster van Breaking Bad een mysterieuze schulk zal vertolken aangezien Holland al eerder namen als Jake Gyllenhaal en Chris Pratt heeft genoemd als potentiële kandidaten voor de rol van de charismatische mentor.



Drake en Sully in Uncharted 4: A Thief's End