James Cameron start productie van Avatar-sequels met een budget van 1 miljard dollar

26-09-2017

Het staat al een tijdje in de planning, maar regisseur James Cameron is vandaag officieel begonnen met de vier(!) vervolgen van zijn blockbuster Avatar (2009) die hij achter elkaar zal schieten.

Het is niet alleen ongekend in aantallen om vier films achter elkaar te schieten - Peter Jackson deed dit 'slechts' met drie films met de Lord of the Rings-trilogie - maar het zal ook de duurste filmshoot ooit zijn met een collectieve begroting van meer dan 1 miljard Amerikaanse dollar. Voor elke filmmaker zou dit bedrag schrikbarend hoog zijn, maar niet voor Cameron, die maarliefst twee van de winstmakende films ooit heeft geregisseerd: Avatar en Titanic, en daarnaast ook nog de populaire sequels Terminator 2: Judgment Day en Aliens op zijn cv heeft staan.

Het eerste vervolg van Avatar zal 18 december 2020 verschijnen, de volgende een jaar later en de laatste twee zullen hun opwachting maken in december 2024 en 2025.



James Cameron bij de première van Avatar in 2009 (foto: NME.com)