Jong Ajax houdt koppositie Jupiler League, Jong PSV speelt gelijk 25-09-2017

Jong Ajax heeft de koppositie in de Jupiler League weten te behouden. Op eigen veld werd gelijkgespeeld tegen Telstar. Jong PSV pakte ook een puntje.

Ajax begon verdienstelijk tegen Telstar en kreeg kansen via Mees de Wit en Dennis Johnsen, maar het was Telstar dat de score opende. Toine van Huizen kopte na een klein half uur raak uit een hoekschop van Mohammed Osman. Telstar was voor rust ook nog dicht bij de 0-2, maar doelman Benjamin van Leer hield Shaquill Sno van scoren af.

In de tweede helft wist Ajax opnieuw niet te imponeren, maar kreeg men wel kansen via Matteo Cassierra en Noussair Mazraoui. Telstar leek de minimale voorsprong uiteindelijk over de streep te kunnen trekken, maar invaller Teun Bijleveld maakte er na 83 minuten 1-1 van. De middenvelder scoorde uit een rebound nadat Johnsen de lat had geraakt.

In een vrijwel leeg Philips Stadion kende PSV een droomstart, want binnen twee minuten stond het 1-0. Albert Gudmundsson mocht na een overtreding van Calvin Verdonk aanleggen vanaf elf meter en maakte geen fout. N.E.C. draaide de score echter nog voor rust om: Guus Joppen kopte de gelijkmaker binnen en Ted van de Pavert maakte er op slag van rust 1-2 van.

De voorsprong was verdiend en Wojciech Golla vergrootte na de pauze de marge voor N.E.C., nadat Eloy Room al een strafschop van Sven Braken had gekeerd. N.E.C. leek de zege door de 1-3 van Golla wel binnen te hebben, maar Sam Lammers maakte er met een dubbelslag 3-3 van. Kenneth Paal pakte in de slotfase nog een tweede gele kaart.