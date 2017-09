Roeiers naar herkansingen op tweede dag WK H.Vviv 25-09-2017 22:37 print

Op de tweede dag van de WK roeien in Florida hebben de Nederlandse boten zich niet direct weten te plaatsen voor de volgende rondes. Vier Nederlandse boten kwamen in actie, maar alle vier de boten moeten naar de herkansingen.

Lisa Scheenaard was in de skiff nog het dichtst bij een plaats in de volgende ronde. De roeister kwam in haar serie als tweede over de streep op drie seconden van de winnares achter de Britse Victoria Thornley als tweede. Alleen de eerste in de series zouden meteen naar de halve finales gaan.

In de vrouwen vier-zonder, die op het olympisch programma van Tokio 2020 de plaats heeft ingenomen van de lichte mannen vier-zonder, kwam Nederland in hun serie als vierde over de streep.

In de dubbeltwee zowel bij de mannen als de vrouwen wisten zich niet direct te plaatsen voor de volgende ronde. Bram Schwarz en Niki van Sprang werden in de tweede serie van de dubbeltwee vierde. Ook de vrouwen Marloes Oldenburg en Roos de Jong werden in hun serie vierde. Dat was voor beide teams niet voldoende voor directe plaatsing en krijgen nog een kans in de herkansing.