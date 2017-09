Londen koppelt EU-nota aan nieuwe relatie static 25-09-2017 22:28 print

De Britse regering wil de eindafrekening van de scheiding van de Europese Unie koppelen aan een deal over de toekomstige (handels-)relatie. Dat zei brexitminister David Davis voor de start van de vierde ronde gesprekken over de aanstaande scheiding in Brussel.

De andere 27 EU-landen hoeven niet bang te zijn dat de Britten financiële verplichtingen uit het EU-lidmaatschap niet zullen nakomen, aldus Davis. Maar "het is duidelijk dat dit onderwerp alleen kan worden afgesloten in het kader van en in overeenstemming met een nieuw en diep partnerschap met de EU".

Volgens EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier moeten de drie hoofdzaken, inclusief het geld, eerst afdoende zijn afgehandeld voor ergens anders over wordt begonnen. Ook de door premier Theresa May voorgestelde overgangsperiode van circa twee jaar is een zaak apart, zei hij.

Barnier zei benieuwd te zijn hoe de Britten de toespraak van May afgelopen vrijdag naar onderhandelingsposities gaan vertalen. Volgens Davis moeten de partijen pragmatisch zijn.



Londen koppelt EU-nota aan nieuwe relatie (Foto: ANP)