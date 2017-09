Pentagon reageert fel op woorden Noord-Korea static 25-09-2017 22:27 print

Het Amerikaanse ministerie van Defensie zal president Trump "voorzien van alle mogelijke opties om af te rekenen met Noord-Korea als de provocaties uit dat land blijven aanhouden".

Het Pentagon reageerde daarmee op de uitspraak van de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken, die zei dat de Verenigde Staten zijn land de oorlog hebben verklaard en dat "Noord-Korea vanaf nu het volste recht heeft Amerikaanse strategische bommenwerpers neer te halen en andere tegenmaatregelen te nemen, ook buiten de eigen territoriale gebieden".

António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, riep de partijen op tot kalmte: "De vurige retoriek van beide partijen kan alleen maar tot misverstanden gaan leiden. De enige oplossing voor dit conflict is een politieke."

De Chinese VN-ambassadeur Liu Jieyi sloot zich bij die opmerking aan. Ook hij hekelde de verbale escalatie. "We willen dat er rust komt in de situatie. Het wordt te gevaarlijk en dat is in niemands belang. We hopen echt dat ze inzien dat alleen onderhandelen de nucleaire kwestie op het Koreaans schiereiland kan oplossen. Het alternatief is een catastrofe", aldus Liu.



Pentagon reageert fel op woorden Noord-Korea (Foto: ANP)