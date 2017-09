'Ajax houdt Keizer tegen het licht en verkent de transfermarkt' Redactie 25-09-2017 16:36 print

Een dramatisch optreden van Ajax resulteerde zondag in een 1-2 nederlaag tegen Vitesse. Dit betekende alweer het derde puntenverlies van het seizoen.

Ajax speelde eind mei nog in de finale van de Europa League, terwijl het vlak daarvoor op de laatste speeldag er net niet in was geslaagd om de landstitel uit de handen van Feyenoord te houden. Vier maanden later ziet de situatie er na het vertrek van Peter Bosz met de Europese uitschakeling en een zevende positie in de Eredivisie heel anders uit en het woord 'crisis' viel zondag al in de Johan Cruijff ArenA.

Marcel Keizer werd nadat Bosz het vliegtuig richting Duitsland nam om de touwtjes bij Borussia Dortmund in handen te nemen van Jong Ajax doorgeschoven naar de hoofdmacht en de kans is aanwezig dat zijn dienstverband bij Ajax 1 beperkt blijft tot slechts een korte periode. De Telegraaf meldt maandagochtend dat nog maar 'te bezien valt' of Keizer aankomende zondag op de bank zit als de Amsterdammers sc Heerenveen treffen.

De leiding van Ajax is naar verluidt van plan om na de 1-2 nederlaag tegen Vitesse de positie van Keizer in een spoedberaad tegen het licht te houden. De krant schrijft dat de trainer nog steeds het vertrouwen geniet van vooral Dennis Bergkamp, maar dat er binnen de Raad van Commissarissen flink gemord wordt. Daarnaast is de club alvast aan het rondkijken voor eventuele versterkingen in de winter. Afgelopen zomer werden miljoenen uitgetrokken voor spelers als Maximilian Wöber, Luis Manuel Orejuela en Dennis Johnsen, maar zij hebben tot nu toe geen van allen een basisplaats weten te veroveren.