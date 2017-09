Raiden dondert er op los in Injustice 2 Pheno 25-09-2017 14:52 print

Warner Bros. Interactive Entertainment en DC Entertainment hebben gameplay van Raiden onthuld in het vechtspel Injustice 2. Raiden is bekend uit de Mortal Kombat-franchise.

De eeuwige God of Thunder en beschermer van Earthrealm krijgt een extree premiere skin, Black Lightning genaamd. Black Lightning is toegevoegd aan de Ultimate Edition en Ultimate Pack. Naast Raiden worden Black Manta en Hellboy toegevoegd als DLC in het Fighter Pack 2 van Injustice 2.

Injustice 2 is momenteel verkrijgbaar voor PlayStation 4 en Xbox One.