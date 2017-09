Marinier 5G weet weinig van actie in trein Redactie 25-09-2017 13:33 print

De marinier met code 5G weet voor de rechtbank in Den Haag niet veel van de bestorming van de trein die in 1977 door Molukse jongeren was gekaapt bij De Punt. Hij zat in de groep die als eerste naar binnen ging, aan de kop van de trein. Maar zelf stapte hij niet aan boord, omdat hij eerst een gewonde collega ging helpen.

5G werd maandag als eerste van elf mariniers gehoord als getuige. Hij antwoordde op de vragen, maar gaf al snel aan het een "farce" te vinden dat hij daar zat, veertig jaar na dato en dat er beschuldigingen zijn van executies. "We waren serieuze mensen en hadden als doel mensen er veilig uit te halen." 5G zei dat hij ook het liefst wilde dat de negen kapers levend waren gearresteerd. Zes van hen kwamen om tijdens de bestorming, evenals twee treinreizigers.

De marinier werd vlak bij de trein naar eigen zeggen beschoten door een kaper die later omkwam, Max Papilaya.



Marinier 5G weet weinig van actie in trein (Foto: ANP)