'Overwinning Merkel voelt als nederlaag'

Een mokerslag en een overwinning die voelt als een nederlaag: zo omschrijven Nederlandse kranten de verkiezingszege van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Zij zag haar partij weer de grootste worden, maar wel met fors minder stemmen dan voorspeld.

"Het is alsof de Duitse kiezers bondskanselier Angela Merkel zondag zowel een medaille opspeldden als een keiharde stomp in de maag gaven, in één moeite door", schrijft dagblad Trouw. De krant wijst erop dat het CDU/CSU van Merkel de laagste score in meer dan 60 jaar behaalde. "Merkel wint, maar het voelt als verliezen."

Het AD spreekt over een bittere nederlaag voor de regeringscoalitie van CDU/CSU en SPD. "Mokerslag in Duitsland", kopt de krant op de voorpagina. Naast een foto van een somber kijkende SPD-leider Martin Schulz staat het kopje "rampzalig". De politicus leed met zijn partij de grootste nederlaag ooit, aldus de krant.

De Volkskrant schrijft over de "verkiezingsbeving" in Duitsland: door de winst van Alternative für Deutschland (AfD) zit straks voor het eerst sinds de oorlog een partij in het parlement die rechtser is dan CDU/CSU. "Merkel krijgt rechtser Duitsland", kopt de krant, die becijferde dat de christendemocraten van Merkel ongeveer een miljoen kiezers verloren aan de AfD. "Dat is ongeveer een kiezer per vluchteling die rond 2015 Duitsland binnenkwam."

Ook het FD wijst erop dat populisten voor het eerst een plek hebben veroverd in het centrum van de macht van de Bondsrepubliek. De 'kleine partijen' op rechts zijn volgens de krant zonder twijfel de grote overwinnaars. Zo is de AfD na een verdrievoudiging van de aanhang de derde partij in Duitsland en verdubbelt de liberale FDP in omvang.

Derde partij

Het CDU en zusterpartij CSU kwamen samen uit op 33 procent van de stemmen, de sociaaldemocratische coalitiepartner SPD kreeg steun van 20,9 procent van de kiezers. De AfD kreeg in totaal 12,6 procent van de stemmen, en is daarmee de derde partij van Duitsland.

Het samenwerkingenverband van CDU/CSU kreeg bij de vorige parlementsverkiezing in 2013 nog 41,5 procent van de stemmen. De SPD kreeg toen ruim een kwart (25,7 procent) van de kiezers achter zich. De AfD bleef toen net onder de kiesdrempel van 5 procent.

Ook de liberalen van de FDP zitten straks weer in het parlement. De partij verloor in 2013 alle zetels, maar kreeg nu 10,7 procent van de stemmen. De FDP wordt gezien als een mogelijke coalitiepartner voor Merkel, nu de SPD heeft aangegeven de komende jaren oppositie te willen voeren. Ook de Grünen goed voor 8,9 procent van de stemmen, worden genoemd als potentiële partner.

Saksen

De AfD kreeg zondag de meeste stemmen in Saksen. De partij bleef het CDU van Angela Merkel met 0,1 procent voor in de Oost-Duitse deelstaat.

Ook veroverde AfD-prominent Frauke Petry er een zogeheten 'direct mandaat'. Duitsers stemmen niet alleen op een partij, maar brengen ook een stem uit op een individuele kandidaat. Petry mag in de Bondsdag het gebied Schweiz-Osterzgebirge gaan vertegenwoordigen. Ook twee andere AfD'ers bemachtigden zo'n 'Direktmandat' in Saksen.

Macron

De Franse president Emmanuel Macron heeft Angela Merkel gebeld om haar niettemin te feliciteren met de uitslag van de Duitse verkiezingen. Macron verklaarde op Twitter dat "we met vastberadenheid onze cruciale samenwerking voortzetten voor onze landen en Europa".

De relatief nieuwe Franse leider maakt al langer duidelijk nauw te willen samenwerken met Berlijn. Hij sprak eerder de hoop uit dat "we (Duitsland en Frankrijk) terugkeren naar de geest van samenwerking die we kenden in de tijd van François Mitterand en Helmut Kohl."



'Overwinning Merkel voelt als nederlaag' (Foto: ANP)