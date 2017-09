Nipte zege Valencia in La Liga heywoodu 25-09-2017 00:15 print

Valencia heeft in La Liga een benauwde zege geboekt op Real Sociedad. Het was een belangrijke overwinning, want de club houdt zo de aansluiting bij Sevilla en Atlético Madrid, terwijl FC Barcelona ruim aan kop gaat.

Rodrigo had Valencia in de eerste helft op een 0-1 voorsprong gezet, maar Aritz Elustondo bracht de Basken al snel weer langszij. Een mooie uithaal van Nacho Vidal bracht de bezoekers niet lang na rust weer op voorsprong, maar weer duurde het niet lang: Mikel Oyarzabal trof vijf minuten later doel en maakte de 2-2.

Vijf minuten voor het einde was het raak dankzij Simone Zaza, die Valencia zo in de slotfase toch nog de drie punten bezorgde. Beide ploegen stonden op dat moment overigens al met tien man op het veld: Igor Zubeldia en Geoffrey Kondogbia waren al vroegtijdig gedoucht.

Uitslagen La Liga zondag

Espanyol - Deportivo la Coruña 4-1

Getafe - Villarreal 4-0

Las Palmas - Leganés 0-2

Eibar - Celta de Vigo 0-4

Real Sociedad - Valencia 2-3