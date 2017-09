Pröpper wint met Brighton van Newcastle heywoodu 24-09-2017 22:33 print

Brighton & Hove Albion heeft de tweede zege van het seizoen in de Premier League te pakken. Met Davy Pröpper in de basis werd in eigen huis gewonnen van Newcastle United.

Ondanks wat kansen leverde de eerste helft geen goal op. Brighton nam het initiatief vervolgens over in de tweede helft en dat bracht hen wel de voorsprong. Uit een vrije trap werkte Tomer Hemed de bal met een fraaie halve omhaal in het doel: 1-0, tevens de eindstand. Pröpper speelde de hele wedstrijd, Tim Krul zat bij de thuisploeg op de bank tegen zijn vorige werkgever.

Brighton stijgt door de zege naar de dertiende plek, vier plaatsen onder Newcastle.