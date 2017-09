Volleybalsters winnen derde groepswedstrijd op EK H.Vviv 24-09-2017 21:03 print

De volleybalsters hebben bij het EK in Azerbeidzjan hun derde groepsduel gewonnen. Nadat het zaterdag met 3-0 verloor van Servië was Oranje met 3-1 (25-21, 25-15,21-25,25-22) te sterk voor Tsjechië.

Nederland won de eerste twee sets vrij gemakkelijk van Tsjechië, de nummer 23 van de wereld. In set drie kreeg Oranje moeite met de Tsjechische dames en zou de set dan ook verliezen. Ook in set vier hadden de volleybalsters het moeilijk tegen Tsjechië en zou keek lang tegen een achterstand aan, maar zouden in de slotfase terugkomen en wonnen ze de set met 25-22.

Omdat Servië als groepswinnaar al zeker was van de kwartfinales ging het nog om plaatsing voor de tussenronde. In de tussenronde zal de ploeg van bondscoach Jamie Morrison het dinsdag opnemen tegen Kroatië, dat derde werd in hun poule.