FOK! Wat een weer: nazomer

Want is september mild, dan wordt de winter wild.

Vandaag & Morgen

Het was vandaag een prachtige dag. Toen de mist was opgetrokken kwam de zon tevoorschijn en die heeft, waar ik was, heel de dag geschenen. Komende nacht wordt het in het noorden en oosten bewolkt. Morgenochtend kan er hier en daar mist ontstaan. Als deze mist is weggetrokken kan de zon tevoorschijn komen maar bewolking is ook zeker mogelijk. In het noordoosten zou er zelfs een bui kunnen vallen. De temperatuur varieert van 16 graden in het noordwesten tot 19 graden in het zuiden.

De komende dagen houden we dit rustige herfstweer.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 07:32 Zon onder: 19:30 Zonkracht: 3/1



Zondagmorgen, tijdens een wandeling in de buurt van Gemert (Foto: qltel)

