Morbidelli boekt 8e overwinning van het seizoen in Moto2

Franco Morbidelli heeft zijn achtste overwinning in het Moto2-seizoen binnen. De Italiaan zegevierde na een fraaie Grand Prix van Aragón en verstevigde zijn leiding in het WK.

Morbidelli kende een puik begin en nam vanaf plek vier de leiding over van Miguel Oliveira. Mattia Pasini deed goed voorin mee en ook Tom Lüthi meldde zich vooraan, maar de Zwitser, de enige serieuze WK-concurrent van Morbidelli, viel in de twee ronden daarna weer terug naar plek vijf, achter Alex Marquez.

Morbidelli sloeg langzaam een gat, terwijl Pasini, Marquez, Lüthi en Oliviera het achtervolgende groepje vormden. Halverwege de race vond vooral Pasini een lekker tempo en kwam hij dichter in de buurt van Morbidelli, waar hij met tien ronden te rijden zelfs weer aan kon sluiten. Voor Marquez was het ondertussen klaar: hij had teveel last van zijn been en gaf er de brui aan.

Pasini wist de leiding over te nemen, terwijl Oliveira in zijn eentje beetje bij beetje dichter bij Morbidelli kwam. Die opmars leek een beetje te staken en Morbidelli sloeg op zijn beurt weer terug door de koppositie te pakken. Zo ontstond een uitstekend duel om de zege, wat in de slotronde gewonnen werd door Morbidelli. Pasini eindigde als tweede , voor Oliveira, Lüthi en Brad Binder.