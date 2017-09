Bertens pakt 8e WTA-titel in dubbelspel heywoodu 24-09-2017 11:33 print

Tennisster Kiki Bertens heeft de achtste WTA-dubbelspeltitel uit haar carrière gewonnen. De Nederlandse was in Seoul de beste met de Zweedse Johanna Larsson, met wie ze ook al haar zeven eerdere titels in de afgelopen 2,5 jaar won.

De als eerste geplaatste Bertens en Larsson speelden in de finale tegen het Thaise duo Luksika Kumkhum en Peangtarn Plipuech. Die namen in de eerste set een vroege break, maar het Nederlands-Zweedse duo sloeg terug, won de set en was in set twee duidelijk de betere: 6-4, 6-1.

Voor Larsson is het overigens de tweede keer op rij dat ze het toernooi wint: vorig jaar speelde ze door afwezigheid van Bertens met de Belgische Kirsten Flipkens, met wie ze het toernooi won. In 2015 verloren Bertens en Larsson de finale in Seoul nog.