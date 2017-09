Trump wil kampioenen niet op Witte Huis

Verschillende spelers van de Golden State Warriors hadden gezegd dat ze het traditionele bezoek van de NBA-kampioen aan de Amerikaanse president niet zagen zitten.

Traditiegetrouw ontvangt de president van de VS de kampioenen van de grote Noord-Amerikaanse sporten. "Naar het Witte Huis komen, wordt als een grote eer beschouwd voor een team dat een kampioenschap heeft gewonnen. Stephen Curry twijfelt. Daarom is de uitnodiging ingetrokken", tweette Trump.



Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 september 2017



"We aanvaarden dat president Trump ons niet heeft uitgenodigd. We geloven dat er niets meer Amerikaans is dan onze burgers die het recht hebben om zich vrij te uiten over zaken die ze belangrijk vinden. We zijn teleurgesteld dat we geen mogelijkheid hadden om onze ideeën te delen of een open dialoog te hebben over zaken die onze samenleving aangaan."

In plaats van een bezoek aan het Witte Huis hebben de Warriors aangekondigd "dat de trip in februari naar de hoofdstad constructief zal worden aangewend om gelijkheid en diversiteit te vieren."

Kevin Durant, naast Curry de andere superster van het team, liet in augustus al weten dat hij de huldiging aan zich voorbij zal laten gaan. Andere NBA-sterren spraken al hun steun al uit voor Curry en Durant. LeBron James, zelf drievoudig kampioen, noemde Trump een "nietsnut"op Twitter. Ook NBA-legende Kobe Bryan liet zich negatief over de president uit.

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) 23 september 2017

"It’s not about dividing. We as American people need to come together even stronger.” — @KingJames responds to @realDonaldTrump’s comments. pic.twitter.com/UHpzXpb42K — UNINTERRUPTED (@uninterrupted) 23 september 2017