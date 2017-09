El Ahmadi: "We moeten ons diep schamen"

Feyenoord incasseerde zaterdagavond de eerste thuisnederlaag in de Eredivisie sinds 31 januari 2016 tegen ADO Den Haag (0-2). NAC Breda won met dezelfde cijfers in De Kuip en na afloop is Giovanni van Bronckhorst kritisch op zijn elftal. De trainer miste een bepaalde onverzettelijkheid bij Feyenoord, terwijl Karim El Ahmadi vindt dat zijn team zich moet schamen.

Van Bronckhorst zag Feyenoord nog 'redelijk' beginnen, maar daarna speelde de landskampioen volgens de trainer moeizaam. Zijn ploeg had moeite om kansen te creëren, zag Gio. "Vandaag staan we er gewoon niet, terwijl je er elke wedstrijd moet staan als je wilt meedoen om de prijzen. Ook tegen NAC moet je honderd procent geven, anders red je het niet. Ik miste de onverzettelijkheid die ons vorig seizoen zo tekende. Toen stonden we er elke wedstrijd als team. Deze nederlaag komt dan ook hard aan bij mij."

El Ahmadi had het idee dat veel spelers hun niveau niet haalden. "Vooral de eerste helft, de makkelijkste dingen gingen verkeerd. Bij een club als Feyenoord mag dat niet gebeuren, vooral hier thuis niet", concludeert de aanvoerder voor de camera van FOX Sports. "We moeten ons diep schamen, want dit kan niet. We hebben van tevoren tegen elkaar gezegd dat het tegen ADO Den Haag ook niet best was. We hebben de lijn gewoon doorgetrokken. Het was vandaag ook niet best. We moeten ons gewoon schamen dat je hier thuis van NAC verliest."

Jan-Arie van der Heijden spreekt van een dreun. De nederlaag is een kampioen onwaardig, oordeelt de verdediger. "Dit is een harde week voor ons. Het doet veel pijn om om thuis te verliezen. Alles wat we vorig jaar hebben bereikt, begon met keihard werken. Laat dit een harde les zijn voor de rest van het seizoen." Lang krijgt Feyenoord niet de tijd om te herstellen: dinsdag wacht het duel met Napoli. "Doorgaan is het enige wat we kunnen doen, maar niet op deze manier. Dinsdag moeten we ons revancheren", aldus Van Bronckhorst.