Dybala schittert en staat op eenzame hoogte in Serie A 23-09-2017

Juventus heeft ook haar zesde competitiewedstrijd in winst weten om te zetten. De Oude Dame beleefde zaterdagavond in de stadsderby met Torino een droomstart dankzij Paulo Dybala en profiteerde uiteindelijk optimaal van een vroege rode kaart van Daniele Baselli: 4-0. De ploeg van Massimiliano Allegri nestelt zich zodoende weer naast Napoli aan kop in de Serie A.

Er staat dit seizoen in Italië geen maat op Dybala. De Argentijnse aanvaller was in zijn eerste vijf wedstrijden al goed voor acht competitietreffers en deed tegen Torino al vroeg van zich spreken. Miralem Pjanic won op het middenveld een duel van Tomás Rincón, waarna Dybala aan de wandel kon met de bal. De technicus gaf doelman Salvatore Sirigu vervolgens geen schijn van kans met een hard schot van net buiten het strafschopgebied: 1-0.

Torino had weinig in de melk te brokkelen in het hol van de leeuw en zag alle hoop op een goed resultaat halverwege de eerste helft vervliegen, nadat Baselli na een overtreding op Pjanic met zijn tweede gele kaart van de wedstrijd van het veld werd gestuurd. De Bosnische middenvelder verdubbelde vervolgens op slag van rust de voordelige marge voor Juventus door Sirigu met een geplaatste bal van een meter of achttien te verschalken.

Pjanic was twaalf minuten na rust ook nog betrokken bij het derde doelpunt van Juventus, door het leder uit een hoekschop op het hoofd van Alex Sandro te leggen. Laatstgenoemde steeg boven zijn directe tegenstander uit en gaf Sirigu vervolgens geen kans met een harde kopstoot. De ploeg van Allegri kon de wedstrijd daarna rustig uitspelen en energie sparen voor het duel met Olympiacos Piraeus in de Champions League van volgende week, al maakte Dybala er in blessuretijd nog wel 4-0 van. Het betekende voor hem zijn tiende goal dit seizoen in de Serie A en daarmee heeft hij vier keer vaker gescoord dan naaste concurrent Edin Dzeko op de topscorerslijst.

Uitslagen Serie A zaterdag

Juventus - Torino 4-0

AS Roma - Udinese 3-1

SPAL - Napoli 2-3