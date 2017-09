Wedstrijd van uitersten voor Tete, PSG niet langer op honderd procent score Redactie 23-09-2017 23:31 print

Olympique Lyon heeft zaterdagavond twee dure punten laten liggen in de top van de Ligue 1. Het elftal van Bruno Génésio kwam in eigen huis tot tweemaal toe op voorsprong tegen laagvlieger Dijon, maar moest in een doelpuntrijke confrontatie uiteindelijk genoegen nemen met een puntendeling: 3-3. Kenny Tete was belangrijk met een assist, maar ging in de fout bij de gelijkmaker van de bezoekers.

Met de ex-Ajacied in de basiself en Memphis Depay buiten de wedstrijdselectie schoot Lyon voortvarend uit de startblokken voor eigen publiek. Nabil Fekir opende na twintig minuten spelen van dichtbij de score, nadat Ferland Mendy in eerste instantie nog de paal had geraakt. Diezelfde Mendy beging niet veel later in zijn eigen strafschopgebied een overtreding op Chang-Hoon Kwon, waarna Naïm Sliti vanaf elf meter voor de 1-1 ruststand zorgde.

De bezoekers uit Dijon kwamen na de onderbreking fel uit de kleedkamer. Fouad Chafik bracht de bal met een uitstekende voorzet in de doelmond van Lyon, waarna Xeka geheel vrijstaand de 1-2 tegen de touwen kon koppen. Lyon stelde echter vrijwel onmiddellijke orde op zaken. Tete stelde eerst na een uur spelen met een afgemeten voorzet Houssem Aouar in de gelegenheid de gelijkmaker binnen te lopen, waarna Mariano Díaz de thuisploeg met een benutte strafschop weer aan de leiding bracht.

In een knotsgekke tweede helft ging het daarna echter toch weer mis voor Lyon. Amper twee minuten na de vijfde seizoenstreffer van Díaz bracht Cédric Yambéré het scorebord alweer in evenwicht namens Dijon. De Franse centrumverdediger ontdeed zich bij een vrije trap van directe tegenstander Tete en gaf Anthony Lopes vervolgens het nakijken met het hoofd: 3-3. Lyon maakte daarna nog wel jacht op de winnende goal, maar kon puntverlies uiteindelijk niet afwenden.

Montpellier - Paris Saint-Germain

Na zes opeenvolgende overwinningen is Paris Saint-Germain voor het eerst dit seizoen aangelopen tegen puntverlies. Op bezoek bij Montpellier speelde de koploper geen goede wedstrijd en bleef men steken op 0-0. Vanwege blessureleed moest Unai Emery het stellen zonder Neymar, Javier Pastore en Ángel Di María.

PSG, dat vorig seizoen met liefst 3-0 onderuit ging in het Stade de la Mosson, wist in de eerste helft weinig indruk achter te laten. Halve kansen waren er weliswaar voor Edinson Cavani en Julian Draxler, maar het ontbrak de bezoekers aan creativiteit. Montpellier was een paar keer dreigend in de counter zonder echt gevaarlijk te worden. PSG had het merendeel van het balbezit en moest het spel maken terwijl de thuisploeg terugzakte.

Gaandeweg de eerste helft kwam Montpellier wel beter in de wedstrijd. Tot kansen leidde dat niet. Kort na rust had PSG de eerste echt goede mogelijkheid: een slordige pass van Ellyes Skhiri resulteerde in balbezit voor Cavani, die Kylian Mbappé vond. Het lage indraaiende schot van de jonge aanvaller was een prooi voor keeper Benjamin Lecomte. PSG probeerde steeds vaker de stugge defensie van Montpellier uit elkaar te spelen. Na een klein uur knikte Mbappé rakelings naast het doel van Lecomte, waardoor het 0-0 bleef.

PSG probeerde meer man voor het doel te brengen in de slotfase van de wedstrijd, terwijl Montpellier bleef inzetten op de tegenaanval. De gastheer bleef solide verdedigen en PSG vond het lastig om de ruimte te vinden. De ploeg van Michel Der Zakarian hield zich uitstekend staande en leek de dreiging van PSG onder controle te hebben. Montpellier speelde op het balbezit en hield de voorsprong vast, waardoor PSG voor het eerst tegen puntverlies aanliep.

Uitslagen Ligue 1 zaterdag

Montpellier - Paris Saint-Germain 0-0

Girondins Bordeaux - Guingamp 3-1

Caen - Amiens 1-0

Olympique Lyon - Dijon 3-3

Metz - Troyes 0-1