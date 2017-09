Sagan ziet zichzelf niet als grote favoriet H.Vviv 23-09-2017 22:08 print

Peter Sagan heeft geen ideale aanloop naar de wegwedstrijd bij de WK wielrennen in het Noorse Bergen. De De Slowaak, die de afgelopen twee jaar de regenboogtrui veroverde, moest zijn fiets een aantal dagen laten staan vanwege ziekte.

"Ik weet dus niet in welke conditie ik zondag aan de start sta. Ik denk niet dat ik in topvorm ben, maar ik ga mijn best doen", zei Sagan op de persconferentie.

De 27-jarige Slowaak kan de eerste renner worden die drie keer op rij de wereldtitel pakt. "Maar cijfers en records interesseren me niet zo, ik ben blij met wat ik allemaal al heb bereikt. Ik ben hier om plezier te hebben en te genieten van de koers.''

Het parcours rond Bergen, met halverwege ieder rondje de beklimming van Salmon Hill, heeft Sagan nog niet verkend. "Ik weet niet eens of we elf of twaalf rondjes moeten afleggen. Ik heb in ieder geval tijd genoeg om zondag het parcours te verkennen. Na een paar rondjes weet ik het wel."

Sagan ziet zichzelf niet als grote favoriet. Dan denkt de huidig wereldkampioen eerder aan de Michael Matthews, Greg Van Avermaet, Julian Alaphilippe, Michal Kwiatkowski en de twee Noren Edvald Boasson Hagen en Alexander Kristoff.