De tienjarige Amir, het terminaal zieke jongetje over wie een juridische strijd speelt tussen zijn ouders en de kinderbescherming, kan in het ziekenhuis zijn ouders ontvangen. Amir is vrijdag opgenomen in het UMCG in Groningen. Een stichting heeft ervoor gezorgd dat de ouders vlakbij het ziekenhuis kunnen verblijven.

Volgens Joancy Breeveld, advocaat van de familie, is een en ander te danken aan de stichting Liva die zich inzet om het gezin weer te herenigen. Het verblijf in Groningen scheelt de ouders enorm veel reistijd. Zij wonen in een asielzoekerscentrum in Emmen. Advocaat Breeveld zegt tientallen reacties van mensen te hebben gekregen die hulp of geld willen aanbieden.



'Ouders kunnen weer naar zieke Amir toe' (Foto: ANP)