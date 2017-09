Real Madrid komt met de schrik vrij tegen laagvlieger Redactie 23-09-2017 19:25 print

Real Madrid heeft zich enigszins weten te herstellen van de competitienederlaag die het midweeks leed tegen Real Betis. Het elftal van Zinédine Zidane maakte zaterdagmiddag zeker geen grootse indruk op bezoek bij laagvlieger Deportivo Alavés, maar hield dankzij twee doelpunten van Daniel Ceballos toch drie punten over aan de krachtmeting: 1-2. Real heeft nu een achterstand van vier punten op koploper Barcelona, dat later vandaag nog tegen Girona speelt.

Zidane moest het in Vitoria-Gasteiz nog altijd stellen zonder de geschorste Marcelo en besloot Gareth Bale en Luka Modric rust te geven met het oog op het Champions League-duel van volgende week met Borussia Dortmund. Ceballos kon daardoor voor het eerst dit seizoen rekenen op een basisplaats en de Spaanse middenvelder deed in de openingsfase onmiddellijk van zich spreken. Na tien minuten spelen sloeg hij bij de eerste de beste kans van Real direct toe met een geplaatst schot van een meter of vijftien: 1-0.

De Koninklijke zat daarmee op rozen en had in het vervolg van de eerste helft weinig te duchten van de thuisploeg. Toch moest het op slag van rust verrassend de gelijkmaker incasseren. Manu García ontsnapte bij een voorzet vanaf de rechterflank aan de aandacht van de Madrileense verdediging en liet Keylor Navas vervolgens kansloos met een kiezelharde kopstoot: 1-1. Real leek daarmee met een gelijke stand te gaan rusten, maar Ceballos bepaalde twee minuten voor rust toch nog anders met zijn tweede treffer van de middag. De jongeling kon scoren nadat doelman Fernando Pacheco in de fout was gegaan bij een hoge bal.

Cristiano Ronaldo was er vanaf het eerste fluitsignaal bij namens Real, maar de Portugese sterspeler slaagde er in de eerste 45 minuten niet in zijn stempel te drukken op de wedstrijd. Hij was vlak na de onderbreking wel dicht bij de 1-3 na een razendsnelle counter. Zijn schot vloog echter rakelings voorbij het doel van Pacheco, die even later knap redde oog in oog met Isco. Ronaldo leek na een uur spelen alsnog zijn doelpunt te pakken te hebben, maar zijn schot trof ditmaal de binnenkant van de paal.

Ronaldo haalde vervolgens de woede van het thuispubliek op de hals door een overtreding van Daniel Torres te simuleren, nadat hij nota bene zelf contact had gezocht met de middenvelder. Ondertussen mocht Alavés blijven hopen op een punt. Alfonso Pedraza had twintig minuten voor tijd de gelijkmaker op zijn voet, maar zijn schot trof te lat. Even kon de invaller alleen af op Navas na een fout van Raphaël Varane. De doelman van Real kwam echter opnieuw met de schrik vrij, doordat Pedraza ditmaal de paal raakte. De ploeg van Zidane bleef uiteindelijk op de been en hielp zelf in de slotfase nog enkele goede kansen om zeep.