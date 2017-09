Hoffenheim voor in ieder geval paar uur aan kop in Bundesliga Boris (borisz) 23-09-2017 17:52 print

Hoffenheim is na een 2-0 zegeop Schalke 04 voor in ieder geval twee uur koploper in de Bunsesliga. RB Leipzig heeft na een remise en een nederlaag weer eens gewonnen in de Bundesliga. In eigen huis werd er met 2-1 gewonnen van Eintracht Frankfurt.

TSG Hoffenheim - Schalke 04 2-0

Van de laatste 41 thuiswedstrijden waarin Hoffenheim een voorsprong had in de rust, verloor het geen enkele met 27 zeges en 14 remises. De vooruitzichten waren dan ook gunstig toen Hoffenheim aan de tweede helft begon, want Dennis Geiger had na een klein kwartier gezorgd voor de enige treffer in de eerste helft. De middenvelder ontving de bal van Steven Zuber en rondde knap af vanaf zo'n achttien meter. Het bleef lang bij 1-0, hoewel er nog voldoende gebeurde. Yevhen Konoplyanka trof van dichtbij de lat en wist ook een andere grote kans niet te benutten, terwijl onder meer Mark Uth gevaarlijk was namens Hoffenheim. Diep in de blessuretijd zorgde Lukas Rupp voor de 2-0.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 2-1

Aan de voorgaande twee speelrondes hield Leipzig slechts één punt over en dus had de nummer twee van vorig seizoen iets recht te zetten. De thuisploeg ging furieus van start en dat leidde na 27 minuten tot het eerste tegendoelpunt van Eintracht in een uitwedstrijd dit seizoen. Het was voor Jean-Kévin Augustin een koud kunstje om de bal binnen te tikken in de rebound na een redding van Lukás Hrádecky op een schot van Timo Werner. Na rust verdubbelde Leipzig de marge door toedoen van Werner, wiens uithaal uit de draai op fraaie wijze in de verre hoek belandde. Ante Rebic bracht de spanning terug, maar het bleef bij 2-1.

FSV Mainz 05 - Hertha BSC 1-0

Het duel tussen Mainz en Hertha was de eerste Bundesliga-wedstrijd van het seizoen 2017/18 waarin geen schot op doel werd afgevuurd in de eerste helft. Beide teams opereerden defensief en het was niet onlogisch dat een strafschop uitkomst moest bieden. Na toepassing van de VAR oordeelde arbiter Tobias Stieler dat een duw van Karim Rekik aan Yoshinori Muto een penalty rechtvaardigde. Pablo De Blasis mikte raak in de rechterhoek en bezorgde Mainz de tweede overwinning van het seizoen. Het werd vlak voor tijd nog erger voor Hertha, want Vedad Ibisevic ontving een directe rode kaart voor gevaarlijk spel.

VfB Stuttgart – FC Augsburg en Werder Bremen – SC Freiburg eindigden in 0-0. Borussia Dortmund kan zo de koppositie weer over nemen als ze weten te winnen van Borussia Mönchengladbach